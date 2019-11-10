مباشر قمة بريميرليج.. ليفربول 3 - 0 مانشستر سيتي.. ماني يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في اللقاء الذي يقام على ملعب "الآنفيلد" معقل الليفر ضمن قمة الأسبوع الثاني عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، في المقابل يتواجد مانشستر سيتي في المركز الرابع برصيد 25 نقطة بفارق نقطة عن ليستر سيتي وتشيلسي صاحبي المركز الثاني والثالث.

تشكيل ليفربول: أليسون بيكر - ترنت ألكساندر أرنولد - ديان لوفرين - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيرستون - جوردان هندرسون - فابينيو - جيجي فينالدوم - ساديو ماني - محمد صلاح.

تشكيل مانشستر سيتي: كلاوديو برافو - كايل ووكر- جون ستونز- فيرناندينو- أنخيلنيو - رودريجو هيرنانديز- كيفين دي بروين- إلكاي جوندوجان - رحيم ستيرلينج - سيرجيو أجويرو- بيرناردو سيلفا.

تفاصيل المباراة:

استطاع البرازيلي فابينيو أن يسجل هدف ليفربول الأول في الدقيقة السابعة من بداية المباراة بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ستيرلينج هدد مرمى ليفربول في الدقيقة الثامنة من بداية المباراة بكرة رأسية رائعة لكن تمر بجوار القائم في الدقيقة الثامنة.

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ليفربول واصل أهدافه في المباراة وهذه المرة بهدف سجله صلاح في الدقيقة 13 من كرة رأسية رائعة بعد عرضية رائعة من روبيرستون.

الدقيقة 23 شهدت هجمة خطيرة من سيرجيو أجويرو من داخل منطقة الجزاء لكن أليسون يبعد الكرة.

وفي الدقيقة 29 حرم القائم أنخيلنيو لاعب مانشستر سيتي من فرصة هدف لتظل النتيجة (2-0) لصالح ليفربول.

وحاول روبيرتو فيرمينو أن يسجل الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 38 لكن برافو حارس السيتي يبعد الكرة لركنية.

وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق كاد صلاح يعود ويسجل الهدف الثاني له في المباراة والثالث لفريقه بعدما سدد كرة رائعة من على حدود منطقة الجزاء لكن برافو يواصل تألقه ويبعد الكرة.

ومع حلول الدقيقة 51 من زمن أحداث الشوط الثاني أحرز ساديو ماني الهدف الثالث في مانشستر سيتي من كرة رأسية رائعة بعد عرضية متقنة من هندرسون

تابعونا لمزيد من التفاصيل مع بداية المباراة..