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بالفيديو.. تريزيجيه يسجل أمام وولفرهامبتون ويواصل أهدافه بالبريميرليج

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

واصل المحترف المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا، التسجيل للمباراة الثانية على التوالي مع فريقه بعدما أحرز هدفًا أمام وولفرهامبتون في اللقاء الذي أقيم ضمن الأسبوع الثاني عشر.

تريزيجيه أحرز هدف أستون فيلا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع قبل نهاية المباراة بعدما سدد كرة قوية لتمر من حارس مرمى وولفرهامبتون إلا أن مدافع "الذئاب" حاول تشتيت الكرة لكنها تخطت خط المرمى.

وأحرز تريزيجيه هدفه الثاني للمباراة التالية هذا الموسم حيث سبق وأن سجل في مباراة الماضية والتي انتهت لصالح "الريدز" (2-1).

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ونجح تريزيجيه منذ انتقاله من صفوف قاسم باشا في تسجيل هدفين حتى الآن بجانب صناعة هدف وحيد.

المباراة انتهت بفوز وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف ليتلقى أستون فيلا خسارة جديدة حيث أصبح فريق الثنائي المصري تريزيجيه وأحمد المحمدي في المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة.

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