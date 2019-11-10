تشكيل مانشستر سيتي.. عودة رودري.. ومفاجأة أمام ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي التشكيل الذي سيواجه به ليفربول في إطار قمة الأسبوع الـ12 من منافسات الدوري الإنجليزي.

واعتمد جوارديولا على كلاوديو برافو في حراسة المرمى في ظل غياب البرازيلي إيدرسون بسبب الإصابة، بجانب عودة رودري إلى تشكيل السيتزنز بعد تعافيه من الإصابة.

ومن المقرر أن يقود أنخيلنيو الجبهة اليسرى بدلاً من الفرنسي بنيامين ميندي.

تشكيل مانشستر سيتي

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حراسة المرمى: كلاوديو برافو

خط الدفاع: كايل ووكر- جون ستونز- فيرناندينو- أنخيلنيو

خط الوسط: رودريجو هيرنانديز- كيفين دي بروين- إلكاي جوندوجان

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج- سيرجيو أجويرو- بيرناردو سيلفا

جدير بالذكر أن ليفربول يتربع على قمة جدول الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، بينما يحتل مانشستر سيتي في المركز الرابع برصيد 25 نقطة.