المقاصة يواجه انبي وديا .. غدا

قرر أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة، خوض مباراة ودية امام انبي في تمام الثالثة عصر غد الاثنين علي ستاد بتروسبورت ، وذلك فى إطار استعدادات الفريقين خلال فترة توقف الدوري الحالية بسبب بطولة الامم الافريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر . الامم الافريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر . ويسعي ميدو جاهدا للحفاظ علي جاهزية اللاعبين استعدادا لاستئناف الدوري حيث يلعب مع حرس الحدود يوم 26 نوفمبر فى الجولة السادسة بالبطولة. بالبطولة. وكان المقاصة قد استأنف تدريباته اليوم بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي ، بعد راحة سلبية قصيرة عقب خوض مباراة ودية امام الإنتاج الحربي. ويحتل فريق مصر المقاصة المركو السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط بعدما لعب 5 مباريات فاز في مبارتين وتعادل في مثلهما وخسر مباراة وحيدة.

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