منتخب سيدات مصر لكرة السلة 3*3 يتوج ببطولة أفريقيا

توج المنتخب الأول لكرة السلة سيدات بالميدالية الذهبية ببطولة افريقيا 3*3 علي حساب نظيره مالي عقب التغلب عليه بنتيجة ١٨/١٥. وتتواجد حاليا بعثة المنتخبات المصرية تحت 18 سنة ناشئين وناشئات ومنتخبات الرجال والسيدات في أوغندا للمشاركة في بطولة إفريقيا للناشئين والناشئات والرجال والسيدات. للناشئين والناشئات والرجال والسيدات. وجاءت قائمة منتخب الرجال بقيادة محمد سمير المدير الفني كالتالي.. محمد طه إبراهيم ، أحمد طارق كمال، باسم سعيد محمد، رامي إبراهيم مرسي. Advertisements بينما تضم قائمة الشباب تحت 18 سنة كلا من يوسف محمد رفعت، أحمد ياسر، محمود أحمد أحمد ، سيف الدين محمد. سنة كلا من يوسف محمد رفعت، أحمد ياسر، محمود أحمد أحمد ، سيف الدين محمد. بينما جاءت قائمة السيدات بقيادة هيثم عيد كالتالي.. ثريا محمد، هاله مصطفي ابو بكر، نور الله علي محمد. وجاءت قائمة السيدات تحت 18 سنة كالتالي.. انجي صلاح الدين، حنين أحمد حسن، ايه حافظ عبدالمغني، سلمي هشام الدين.

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