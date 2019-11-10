بالفيديو .. ليفربول يخطف مانشستر سيتي بهدفين لفابينيو ومحمد صلاح في الشوط الأول

أنهى فريق ليفربول الشوط الأول من مباراته أمام ضيفه مانشستر سيتي متقدما بهدفين دون رد في المواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب انفيلد ضمن منافسات الجولة الثانية عشر بالدوري الإنجليزي.

سجل فابينيو الهدف الأول في الدقيقة 6 من تسديدة صاروخية على يسار منطقة الجزاء، وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني للريدز في الدقيقة الثالثة عشر برأسية رائعة، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدفين نظيفين.

سيطر مانشيتر سيتي على مجريات اللعب وأهدر لاعبوه العديد من

الفرص التي كانت كفيلة بقلب نتيجة اللقاء إلا أن عدم التوفيق وتألق دفاع الريدو حال دون ذلك، في حين اعتمد أصحاب الأرض على الهجمات المرتدة السريعة والتي مثلت خطورة كبيرة على مرمى الضيوف وأسفرت عن هدفين.

ويخوض ليفربول اللقاء وهو في المركز الأول برصيد 31 نقطة، في حين يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 25 نقطة.

وبدأ الريدز اللقاء بتشكيل ضم كل من أليسون بيكر في حراسة المرمى، وأرنولد، ديان لوفرين، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون للدفاع، وفابينيو، هندرسون، فينالدوم في خط الوسط، ويقود الهجوم الثلاثي، ساديو ماني، فيرمينو، محمد صلاح.

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في حين بدأ بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي اللقاء بتشكيل مكون من، كلاوديو برافو لحراسة المرمى، وكايل والكر، جون ستونز، فيرناندينهو، أنجيلينو في خط الدفاع، وكيفين دي بروين، رودريجو، ألكاي جندوجان في وسط الملعب، ويقود الهجوم كل من بيرناندو سيلفا، سيرجيو أجويرو، رحيم سترلينج.

شاهد هدف ليفربول الأول في شباك مانشستر سيتي

شاهد هدف محمد صلاح في شباك مانشستر سيتي