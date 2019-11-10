شاهد..اتلتيكو مدريد يهزم إسبانيول بثلاثية في الدوري الاسباني

تغلب فريق اتلتيكو مدريد علي نظيره اسبانيول بثلاثة اهداف مقابل هدف خلال المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن مباريات الاسبوع الثالث عشر من الدوري الاسباني، "الليجا".
افتتح اهداف اللقاء سيرخي داردير في الدقيقة 38 لفريقاسبانيول بينما سجل اهداف اتليتكو مدريد انخيل كوريا والفارو موراتا وكوكي وجاءت الاهداف في الدقائق 45،58،91.
وبهذه النتيجة يحصد اتليتكو مدريد النقطة 24يحتل بها المركز الثالث في ترتيب الدوري بينما تجمدرصيد اسبانيول عند النقطة الثامنة يحتل بها المركز التاسع عشر .
وبدأ أتلتيكو مدريد بتشكيل مكون:
في حراسة المرمى: جان أوبلاك.
خط الدفاع: ماريو هيرموسو، فيليبي، كيران تريبير.
خط الوسط: فيكتور ماتشين بيريز فيتولو، توماس تييي بارتي، هكتور هيرارا، خورخي ميروديو كوكي.
خط الهجوم: أنخل كوريا، الفارو موراتا، ساول نيجويز.
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