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المنيا يحقق الفوز الأول له بالموسم الجديد على حساب بترول اسيوط

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا الفوز اليوم الأحد  على ضيفه فريق بترول أسيوط، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد. 

 سجل هدف اللقاء اللاعب برسوم

محروس في الدقيقة 45 للشوط الأول، ليرتفع رصيد المنيا إلى 4 نقاط، ويبقى البترول برصيد 6 نقاط.

خاض تشكيل المنيا المباراة بتشكيل تكون من : عبدالكافي

رجب – برسوم محروس – محمد آدم – كاستيلا- سايكو – محمد عبدالمحسن – داوودا- أحمد عصام – علي دياب – زيزو- عمرو عثمان.
جدير بالذكر يتصدر البنك الأهلي مجموعة الصعيد برصيد 10 نقاط عقب التغلب علي تليفونات بني سويف اليوم بثلاثة أهداف مقابل هدف. 
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