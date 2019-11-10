شاهد.. محمد صلاح يضرب شباك مانشستر سيتي بالهدف الثاني

تقدم ليفربول على مانشستر سيتي، بالهدف الثاني خلال المباراة التي تجمع الفريقين على على ملعب "أنفيلد"، ضمن الجولة الـ12 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل الدولي محمد صلاح، الهدف الثاني في الدقيقة 13، بعد كرة عرضية متقنة من أندرو روبرتسون، ضربها محمد صلاح رأسية سكنت شباك السيتي.

ويخوض ليفربول اللقاء وهو في المركز الأول

برصيد 31 نقطة، في حين يحتل مانشتر سيتي المركز الرابع برصيد 25 نقطة.

وبدأ الريدز اللقاء بتشكيل ضم كل من أليسون بيكر في حراسة المرمى، وأرنولد، ديان لوفرين، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون للدفاع، وفابينيو، هندرسون، فينالدوم في خط الوسط، ويقود الهجوم

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الثلاثي، ساديو ماني، فيرمينو، محمد صلاح.

في حين بدأ بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي اللقاء بتشكيل مكون من ، كلاوديو برافو لحراسة المرمى ، و كايل والكر، جون ستونز، فيرناندينهو، أنجيلينو في خط الدفاع، وكيفين دي بروين، رودريجو، ألكاي جندوجان في وسط الملعب، ويقود الهجوم كل من بيرناندو سيلفا، سيرجيو أجويرو، رحيم سترلينج.

وكان فابينيو سجل الهدف الأول للريدز، في الدقيقة 6 بعد صاروخية خارج منطقة الجزاء.