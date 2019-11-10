أزمة عقب انتهاء مباراة الأهلي والإسماعيلي 99

شن عمر أنور المدير الفني لكرة القدم بنادي الأهلي هجوما على إسلام كاظم المدير الفني لفريق الإسماعيلي مواليد 99 عقب نهاية المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد وأنهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلا منهما ضمن منافسات الجولة الحادى عشر بمسابقة دورى الجمهورية.

وكان يتحدث إسلام كاظم مدرب الإسماعيلي مع حكم اللقاء عن الوقت المحتسب البدل ضائع وتدخل في الحديث بعنف عمر أنور مدرب الأهلي ليحدث مشادات كلامية بين الطرفين وكانت في طريقها بالصدمات والضرب ولكن تدخل الامن وفض الاشتباك. وسجل هدفي الإسماعيلي حازم مرسى فيما سجل للاهلى محمد شكرى وصالح نصر. بتلك النتيجة يرتفع رصيد الفريق للنقطة ال22 فى المركز الثالث كما ارتفع رصيد الأهلى للنقطة ال27 فى المركز الأول. شهدت المباراة حضور المهندس تامر موسى ومحمد إبراهيم عبدالرحيم عضوا مجلس الإدارة ومحمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات بجانب أحمد بزان المدير التنفيذى للنادى.

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