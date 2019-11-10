شاهد.. ليفربول يسجل هدفًا مبكرًا في شباك مانشيتر سيتي

أحرز فريق ليفربول الهدف الأول في شباك نظيره مانشستر سيتي خلال المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب انفيلد ضمن منافسات الجولة الثانية عشر بالدوري الإنجليزي.
سجل الهدف اللاعب فابينيو في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء لتصبح النتيجة تقدم الريدز بهدف دون رد.
جاء الهدف عكس سير اللقاء في ظل سيطرة مانشسنر سيتي عبى مجريات اللعب قبل ان ينفذلاعبو ليفربول هجمة مرتدة ناجحة تسفر عن الهدف الأول.
ويخوض ليفربول اللقاء وهو في المركز الأول برصيد 31 نقطة ، في حين يحتل مانشتر سيتي المركز الرابع برصيد 25 نقطة.
وبدأ الريدز اللقاء بتشكيل ضم كل من أليسون بيكر في حراسة المرمى ، وأرنولد، ديان لوفرين،فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون للدفاع ، وفابينيو، هندرسون، فينالدوم في خط الوسط ، ويقود الهجوم الثلاثي ، ساديو ماني، فيرمينو، محمد صلاح.
في حين بدأ بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي اللقاء بتشكيل مكون من ، كلاوديو برافو لحراسة المرمى، وكايل والكر، جون ستونز، فيرناندينهو، أنجيلينو في خط الدفاع ، و كيفين دي بروين، رودريجو، ألكاي جندوجان في وسط الملعب ، ويقود الهجوم كل من بيرناندو سيلفا، سيرجيو أجويرو، رحيم سترلينج.
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