في عيد ميلاده الـ35.. الجمهور لأحمد فتحي: لاعب الجيل الذهبي

احتفل جمهور الكرة المصرية اليوم الأحد بعيد ميلاد الجوكر قائد المنتخب الوطني اللاعب أحمد فتحي، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات توثق تاريخه الكروي المليء بالانتصارات سواء بالنادي الأهلي أو بالمنتخب.

عبر أحد النشطاء أن أحمد فتحي من اللاعبين المميزين مما جعله يستحق لقب الجوكر وقال: "هتلعب باك رأيت يا فتحى يلعب.. ألعب خط وسط يا فتحى حاضر.. هتبقا مدافع يا فتحى حاضر.. عمر ما حد قلق من إصابةه أو غياب طول ما هوا موجود لأن الكل عنده ثقة أنه هيسد فى أى مكان...شال الأهلى والمنتخب وفى مواقف وأوقات كتير جدا... واحد من أرجل اللاعيبة اللي جم فى تاريخ الكرة بمصر".

وأشار آخر إلى احترافية لاعب منتخب مصر التي تزداد كل عام عما قبله، بجانب احترمه للنادي الذي يلعب به ومن بين التعليقات: "هناك من يقول إن بعض

الأشياء كلما تبقي تزداد جمالا ونحن نخبركم اليوم أن هناك أشخاص كلما يزداد العمر لديها تزداد حماسًا وقتال داخل الملعب.. نحتفل اليوم بعيد الميلاد الـ 35 لكابتن منتخب مصر وأحد كباتن الأهلي أحمد فتحي، عيد ميلاد سعيد يا جوكر".

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وعبر آخر عن حبه لأحمد فتحي الذي يعتبره من الجيل الذهبي قائلًا: "أقرب لاعب لقلبي بعد تريكه من الجيل الذهبي، رجولة التزام غيرته ع التيشرت اللي لابسه ده كله متجسد في شخص أحمد فتحي ممكن تلاقي لاعيبه في إمكانياته، لكن صعب تلاقي أحمد فتحي.. كل سنة وأنت طيب يا جوكر".

وأشار آخر إلى تألقه داخل الملعب:"عندما تتحدث عن الرجولة والقتال

داخل الميدان، بالتأكيد أول من يأتي في بالك المقاتل "أحمد فتحي"، كما أكد الكثيرون أن أحمد فتحي يستحق أن يكون مثل ما يقول عنه الجمهور أنه لاعب بـ100 لاعب.

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ونشر البعض صور للاعب محمد أبو تريكة بصحبة أحمد فتحي وهو ببداياته وعلقوا ببعض الذكريات ومنها:"اللي ع اليمين عيد ميلاده النهاردة، الي ع الشمال زي النهاردة سابنا وخد كل حاجة كانت حلوة معاه.. واللي ف ايديهم دي زي النهاردة بردو من 6 سنين مشوفنهاش تاني.. بإذن الله تكون في يد أحمد فتحي السنة دي.. قولو يارب".

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كما هنأ النادي الأهلي بأحمد فتحي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، بتهنئته وكتب:" نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا الجوكر..أحمد فتحي نتمنى لك عيد ميلاد سعيد".

كما احتفل حسام البدرى المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، بعيد ميلاد أحمد فتحى نجم المنتخب واحضر تورتة له، وذلك بملعب فندق برج العرب.

يذكر أن أحمد فتحي يوجد الآن في معسكر منتخب مصر الأول استعدادا لمواجهة كينيا بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.