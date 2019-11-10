حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي شبان قنا الفوز على نظيره ديروط اليوم الأحد بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد.
وسجل أحمد محجوب لصالح شبان قنا في مرمى ديروط في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.
ولم يتلقِ شبان قناة الخسارة منذ انطلاق البطولة سوي من بني سويف
وأصبح شبان قنا يتصدر المركز الثاني مساويا مع بني سويف برصيد نقاط
بينما يتصدر البنك الأهلي مجموعة الصعيد برصيد 10 نقاط عقب التغلب علي تليفونات بني سويف اليوم بثلاثة أهداف مقابل هدف.
كانت هذه تفاصيل خبر شبان قنا يفاجئ الجميع ويتغلب على ديروط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.