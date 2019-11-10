شبان قنا يفاجئ الجميع ويتغلب على ديروط

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي شبان قنا الفوز على نظيره ديروط اليوم الأحد بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد.

وسجل أحمد محجوب لصالح شبان قنا في مرمى ديروط في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ولم يتلقِ شبان قناة الخسارة منذ انطلاق البطولة سوي من بني سويف

في افتتاح الدوري برباعية نظيفة.وأصبح شبان قنا يتصدر المركز الثاني مساويا مع بني سويف برصيد نقاطبينما يتصدر البنك الأهلي مجموعة الصعيد برصيد 10 نقاط عقب التغلب علي تليفونات بني سويف اليوم بثلاثة أهداف مقابل هدف.