اونلاين | كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول 2 × 0 مانشستر سيتي | هدف محمد صلاح GOAL

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول 2 × 0 مانشستر سيتي | هدف محمد صلاح GOAL والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحرز المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي هدفًا رائعًا في مرمى مانشستر سيتي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في قمة مباريات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي، على ملعب ”آنفيلد“.

وأحرز صلاح هدفه برأسية قوية من عرضية زميله في الدقيقة 14.

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ليفربول 2 × 0 مانشستر سيتي | هدف محمد صلاح

استقبلت جماهير ليفربول، حافلة مانشستر سيتي بإشعال الشماريخ خارج ملعب الأنفيلد، قبل مواجهة الفريقين في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأظهرت صور ولقطات قيام جماهير ليفربول بإشعال الشماريخ الحمراء في مواجهة حافلة مانشستر سيتي، دون التعرض لهم كما حدث العام الماضي.