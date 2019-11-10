اونلاين | أون لاين.. ليفربول ومانشستر سيتي 2-0 تغطية حية ومباشرة بدون تقطيع رابط HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أون لاين.. ليفربول ومانشستر سيتي 2-0 تغطية حية ومباشرة بدون تقطيع رابط HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقدم حاليا لعشاق كرة القدم قمة نارية فى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يستضيف فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح منافسه المباشر مانشستر سيتي الذي يسعى للأحتفاظ باللقب، في السادسة والنصف مساء الاحد بملعب "أنفيلد"، في قمة مباريات الجولة الـ 12.

ويتطلع ليفربول لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل توسيع الفارق مع مانشستر سيتي إلى 9 نقاط، حيث يقدم الفريق موسماً رائعاً اذ يملك 31 نقطة من أصل 33 ممكنة، بتعادله مع مضيفه مانشستر يونايتد، فيما يتخلف عنه مانشستر سيتي بست نقاط بسبب خسارتين غير متوقعتين أمام نورويتش سيتي بجانب وولفرهامبتون على الترتيب.