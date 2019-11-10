اونلاين | جووول صلاح .. مشاهد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

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نتابع معكم نتيجة وملخص مباراة ليفربول liverpool اليوم ضد فريق مان سيتي ضمن مباريات الدوري الإنجليزي في أسبوعه الثاني عشر، نستعرض من خلال هذا التقرير مباراة ليفربول ضد مان سيتي وكذلك ملخص لأهم أحداث مباراة اليوم، حيث تحظى هذه المباراة باهتمام بالغ لدى عشاق الساحرة المستديرة على الساحة المصرية والعربية، بل يتابع هذه المباراة موطني جميع البلدان العربية، لذلك سنستعرض من خلال هذا التقرير أهم أحداث مباراة ليفربول اليوم إطار مباريات الأسبوع 12 من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

ويواصل فريق ليفربول “الريدز ” سلسة انتصاراته القوية في الدوري الإنجليزي “البريمرليج” للموسم الحالي، وتجدر الإشارة أن فريق ليفربول يتربع على عرش ترتيب المسابقة برصيد 31 نقطة من 11 مباراة حيث فاز ليفربول في 10 مباريات وتعادل في مباراة واحدة، ولم يُهزم فريق ليفربول حتى الآن بالبطولة الحالية، ويلهث وراءه غريميه مانشستر سيتي وفي جعبته 25 نقطة من 11 مباراة حيث فاز فريث مان سيتي في 8 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وتلقي الهزيمة في مباراتين، لذلك يدخل مان سيتي مباراته ضد ليفربول في الجولة 12 محاولا بكل السُبل تحسين ترتيبه في جدول مسابقة الدوري الإنجليزي.