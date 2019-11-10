اونلاين | بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي "1-0" تغطية مباشرة LIVE

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي "1-0" تغطية مباشرة LIVE والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فابيانو نجم ليفربول في تسجيل الهدف الأول لفريقه في شباك مانشستر سيتي في الدقيقة 5 من تسديدة صاروخية.

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سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع قمة نارية فى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يستضيف فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح منافسه المباشر مانشستر سيتي الذي يسعى للأحتفاظ باللقب، في السادسة والنصف مساء الاحد بملعب "أنفيلد"، في قمة مباريات الجولة الـ 12.

ويتطلع ليفربول لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل توسيع الفارق مع مانشستر سيتي إلى 9 نقاط، حيث يقدم الفريق موسماً رائعاً اذ يملك 31 نقطة من أصل 33 ممكنة، بتعادله مع مضيفه مانشستر يونايتد، فيما يتخلف عنه مانشستر سيتي بست نقاط بسبب خسارتين غير متوقعتين أمام نورويتش سيتي بجانب وولفرهامبتون على الترتيب.