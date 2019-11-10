اونلاين | KOOORA GOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول ومانشسترسيتي بث مباشر YALLA SALAH يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش ليفربول LIVE

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بث مباشر لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي كول كورة COOLKORA

يسعى مانشستر سيتي بقيادة مدربه جوارديولا، للثأر من خسارته في دوري أبطال أوروبا للموسم الماضي، بإقنتناص نقاط المباراة اليوم لإيقاف قطار الريدز الإيجابي في البريميرليج للموسم الحالي، حيث لم يتعرض رفقاء صلاح لأي خسارة منذ إنطلاق المسابقة Liverpool vs Man City ONLINE.

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وجه جوارديولا هجوما شرسًا إلى الدولي السنغالي ساديو ماني قبل المباراة، واصفًا إياه بالغطاس، بعد حصوله على ركلة الجزاء الأخيرة أمام ؟أستون فيلا، والتي حسمت النتيجة لصالح أستون فيلا بهدفين مقابل هدف.

وأضاف جوارديولا Man City LIVE في تصريحاته قبل المباراة قائلاً: "قد تمتلك المهارة لتسجيل الأهداف في الدقائق الأخيرة من المباريات، ولكن ماني يحاول الغطس كثيرًا، بحسب ما ذكرته شبكة سي بي سي البريطانية.

تصريحات ماني قبل مواجهة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر KOOORA GOAL

وقال الدولي السنغالي ماني نجم الريدز في تصريحاته قبل المباراة ردًا على انتقادات جوارديولا اللاذعة: "لا أهتم لتصريحات جوارديولا، ولن اغير طريقة لعبي، لأنها لا تخالف قوانين اللعبة، وإذا اتيحت الفرصة لي لفعل ما قاله سأفعله".

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد ميلان بث مباشر يلا شوت Yalla Shoot kora live بث مباشر يوفنتوس يلا شووت كورة ألاين دوري بلس حصري، في مباراة قوية بين فريق يوفنتوس وميلان، مساء اليوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2019، على ملعب أليانز تورينو، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي.

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بث مباشر يوفنتوس ضد ميلان

رابط مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد ميلان بث مباشر كورة ستار يلا شوت يوفنتوس بث مباشر يوفنتوس ضد ميلان اونلاين يوتيوب بدون تقطيع، كورة حصري اليوفي مباشر اليوم، حيث يسعى يوفنتوس حامل لقب الدوري الايطالي إلى مواصلة سلسلة الانتصارات التي حققها منذ بداية الموسم، حيث لم يتلقى أي هزيمة، ليعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، فيما يتواجد ميلان في المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة، حصدعم من 11 مباراة، فاز في 4 لقاءلت، وتعادل في مباراة واحدة، وخَسر 6 مواجهات.

موعد مباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الإيطالي:-

يلا شوت Yalla Shootمباراة يوفنتوس ضد ميلان، لذلك يقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب أليانز تورينو، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر والربع مساءً بتوقيت السعودية، والساعة الثانية عشر والربع صباحا بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثامنة والربع بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة مباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الإنجليزي:-

تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري الإيطالي الممتاز.

بث مباشر مباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الإيطالي:-

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الأحد، ويمكنكم مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد ميلان على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الإيطالي عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش يوفنتوس ضد ميلان، كما يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الإيطالي، ويدخل يوفنتوس اللقاء بمعنويات مرتفعه، بعدما نجح في خطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي بمسابقة دوري ابطال اوروبا بعدما حقق فوزا ثمينا على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي، بهدفين مقابل هدف.