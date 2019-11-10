اونلاين | «رابط سريع NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة HQ

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يترقب عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة القمة الإنجليزية وإلتي ستجمع بين السيتي وليفربول في الجولة الـ12 من البريميرليج.

يحل مانشستر سيتي ضيفاً ثقيلاً على ملعب أنفيلد معقل جماهير الريدز لمواجهة فريق ليفربول يوم الأحد القادم الموافق 10 نوفمبر.

ويتصدر ليفربول ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة وبفارق 6 نقاط عن أقرب المنافسين، حيث تمكن ليفربول من الفوز في جميع مبارياته بإستثناء مباراة وحيدة أمام مانشستر يونايتد أنتهت بالتعادل.

بينما يأتي السيتي، حامل اللقب الموسم الماضي، فى المركز الثاني برصيد 25 نقطة، حيث خسر السيتي في لقائين أمام نوريتش سيتي بنتيجة 3-2 ، وبثنائية نظيفة أمام وليفرهامبتون، وتعادل في مباراة واحدة أمام توتنهام بنتيجة 2-2.

ويسعي أبناء يورجن كلوب بقيادة النجم المصري محمد صلاح لتوسيع الفارق لـ9 نقاط مع فريق بيب جوارديولا.

وشهدت منافسة الموسم الماضي بين ليفربول ومانشستر سيتي صراع حتى اللحظات الآخيرة حيث حقق السيتي اللقب بفارق نقطة واحدة عن الريدز.

موعد مباراة ليفربول القادمة أمام مانشستر سيتي والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي على ملعب أنفيلد مساء الأحد الموافق 11 نوفمبر في تمام الساعة السادسة والنصف مساءٍ بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل مباراة القمة الإنجليزية مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية عبر قناتها المخصصة للبريميرليج beIN Sports HD2.

ويتصدر ليفربول مجموعته في دوري الأبطال بفارق نقطة وحيدة عن نابولي الإيطالي برصيد 7 نقاط.

بينما يتصدر مانشستر سيتي مجموعته في دوري الأبطال برصيد 9 نقاط ويحتاج للفوز فقط أمام أتلانتا فى مباراة اليوم لضمان التأهل.

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التشكيل المتوقع لمباراة القمة بين ليفربول والسيتي

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – ديان لوفرين – ترنت ألكساندر أرنولد.

خط الوسط: فابينيو – نابي كيتا – فينالدوم.

خط الهجوم: ساديو ماني – فيرمينو – محمد صلاح.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ووكر- ستونز – فيرناندينيو – ميندي

خط الوسط: رياض محرز – ديفيد سيلفا – دى بروين

خط الهجوم: برناردو سيلفا – أجويرو – ستيرلينج