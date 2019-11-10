اونلاين | كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول LIVERPOOL.. KORA

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بث مباشر كووورة ستار، يلا شوووت YALLA shoot Manchester City vs Liverpool, كووورة لايف ، Koora live, يحتضن ملعب الأنفيلد اليوم الأحد ، قمة مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك عندما يستقبل ليفربول منافسه مانشستر سيتي، في موقعة شرسة بين حامل اللقب ووصيفه، ومتصدر الترتيب ووصيفه أيضا.

ويحتل ليفربول mo Salah صدارة جدول الترتيب برصيد 31 نقطة من أصل 33 نقطة ممكنة، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني ، مساء اليوم الأحد فى الساعة السادسة والنصف مساءً، على ملعب الأنفيلد يلتقي ليفربول مانشستر سيتي Man City مبارايات الجولة ال 12 من بطولة الدوري الإنجليزي، مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي ، مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر، بث مباشر لمباراة ليفربول، ماتش لايف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي ، كورة ستار بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي ،يلا شووت بث مباشر ليفربول ومانشستر سيتي اليوم الأحد

10-11-2019| kora star بث مباشر ليفربول ومانشستر سيتي اليوم الأحد 10- 11 -2019

ترتيب ليفربول فى جدول الدوري

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يلا شوووت يحتل ليفربول صدارة الدوري الأنجليزي برصيد 31 نقطة ، حيث تمكن من الفوز في 10 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة ولم يتلقى أي هزائم حتى الأن مباريات ، ويأتي السيتي في وصافة الدوري الأنجليزي برصيد 25 نقطة حيث تمكن من الفوز في 8 مباريات و تلقى الهزيمة في مباراتين و تعادل في مباراة واحدة

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بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم 10-11-2019

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يلا شوووت YALLA shoot، بث مباشر، elostora يدخل ليفربول المباراة بأمل زيادة فارق النقاط بينه وبين مانشستر سيتي الذي يأتي في الوصافة بفارق 6 نقاط , ويتطلع جورديولا بتقليص الفارق إلى 3 نقاط إذا أستطاع تخطي عقبة ليفربول

بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم 10-11-2019

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