اونلاين | «يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

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كورة ستار تابع البث المباشر لمواجهة فريق ليفربول ضد نظيره فريق مانشستر سيتي يوم الأحد في الساعة السادسة والنصف مساءً YALA KOORA في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب "الانفيلد" في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم KOORA ONLINE.

يلا لايف تابع المباراة كاملة بدون تقطيع بين ليفربول وفريق مانشستر سيتي عبر اليوتيوب على البث الحي الأسطورة ALASTORA ويعد الظهير الشاب الإنجليزي الكسندر ارنولد صداع في رأس بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي خلال المباراة المقبلة، وذلك بعد أدائه المميز في المباريات الماضية YALA SHOOOT PLUS وأصبح من ركائز الفريق الأساسية ومن الحلول التي تساعد الريدز على الوصول لمرمى الخصم وتسجيل الأهداف GOAL KOORA.

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كورة ستار واصبح المدرب الإسباني في أزمة كبيرة بسبب إصابة اللاعب الاوكراني زينتشينكو ظهير الفريق خلال الفترة الماضية، وأيضاً عودة ميندي مؤخرا من الإصابة ولم يصل إلى الحالة البدنية التي تساعده على خوض مباراة كبيرة ضد ليفربول KOORA STAR واعتمد بيب جوارديولا على الظهير الشاب انجلينو في المباراتين الماضيتين، وأيضا شارك اللاعب البرتغالي كانسيلو كظهير أيسر خلال مباراة ولفرهامبتون في البريميرليج YALA KOORA.

كورة أونلاين ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة وبفارق 6 نقاط عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، وكان السيتي قد نجح في تحقيق لقب البريميرليج في اخر نسختين مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا KOORA LIVE.

يلا كورة تعادل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا مع فريق اتالانتا الإيطالي بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السان سيرو في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا COOL KOORA.