اونلاين | "يلا شوت لايف" PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

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مباراة ليفربول ومانشستر سيتي تأتي ضمن الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ويسعى ليفربول إلى تشديد قبضته على الصدارة وتوسيع الفارق مع حامل اللقب سيتي والوصيف حالياً إلى 9 نقاط.

يملك ليفربول حاليا 31 نقطة مقابل 25 لمانشستر سيتي.

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مباراة ليفربول القادمة ستكون اليوم الاحد 10 نوفمبر في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكّة المكرمة.

ستكون المباراة منقولة عبر HD2 و HD11 صحبة استوديو تحليلي ورسائل ميدانية خاصة.

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.