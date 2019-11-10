رياضة | بعد مرور 30 دقيقة.. تعرف على نتيجة مباراة ليفربول ومانشيستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد مرور 30 دقيقة.. تعرف على نتيجة مباراة ليفربول ومانشيستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في مباراة نارية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضد مانشستر سيتي، تقدم الريدز في النتيجة مبكرًا، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وافتتح البرازيلي فابينيو أهداف المبارة مبكرًا عبر نجمه البرازيلي فابينيو في أول عشرة دقائق، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك الحارس التشيلي كلاوديو برافو.

قبل أن يعزز صلاح تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بالهدف الثاني في الدقيقة 13 من عمر اللقاء، برأسية رائعة مستغلا عرضية متقنة ليسكنها الشباك بنجاح.

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ورفع صلاح بذلك أهدافه إلى ٦ أهداف في البطولة، وحاول السيتي العودة في النتيجة دون فائدة بتمر النتيجة ب٢/٠ في أول 20 دقيقة، في إنتظار بقية أحداث المباراة.

ترتيب ليفربول ضد مانشستر سيتي

ويدخل السيتي المباراة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، بينما يحتل السيتي المركز الرابع برصيد 21 نقطة.