رياضة | مشاهدة اهداف محمد صلاح في مباراة ليفربول امام مانشيستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة اهداف محمد صلاح في مباراة ليفربول امام مانشيستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح النجم المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، في تسجيل هدفًا رائعًا في مرمى مانشستر سيتي، في المباراة التي تقام بين الفريقين حاليا على ملعب أنفيلد معقل الريدز في قمة مباريات الجولة الثانية عشرة من البريمير ليج.

وجاء هدف صلاح عن طريق رأسية قوية من عرضية زميله روبرتسون في الدقيقة 14 ليسجل الهدف الاول له والثاني لفريقه في مرمى السيتي.

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وبهذا الهدف رفع محمد صلاح رصيد أهدافه للسادس في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ترتيب ليفربول ومانشستر سيتي في البريمير ليج

ويدخل السيتي المباراة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، بينما يحتل السيتي المركز الرابع برصيد 21 نقطة.