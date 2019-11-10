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رياضة | مشاهدة اهداف محمد صلاح في مباراة ليفربول امام مانشيستر سيتي

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة اهداف محمد صلاح في مباراة امام مانشيستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح النجم المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، في تسجيل هدفًا رائعًا في مرمى مانشستر سيتي، في المباراة التي تقام بين الفريقين حاليا على ملعب أنفيلد معقل الريدز في قمة مباريات الجولة الثانية عشرة من البريمير ليج.

 بوابة الخليج 365

وجاء هدف صلاح عن طريق رأسية قوية من عرضية زميله روبرتسون في الدقيقة 14 ليسجل الهدف الاول له والثاني لفريقه في مرمى السيتي.

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وبهذا الهدف رفع محمد صلاح رصيد أهدافه للسادس في بطولة الممتاز هذا الموسم.

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ترتيب ليفربول ومانشستر سيتي في البريمير ليج

ويدخل السيتي المباراة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، بينما يحتل السيتي المركز الرابع برصيد 21 نقطة.

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