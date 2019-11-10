رياضة | نتيجة مباراة ليفربول ومانشيستر سيتي .. هدف صلاح العالمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتيجة مباراة ليفربول ومانشيستر سيتي .. هدف صلاح العالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، أن يحرز الهدف الثاني لفريقه ضد مانشستر سيتي، بالمباراة المقامة حاليا على ملعب أنفيلد بقمة البريميرليج.

نتيجة مباراة ليفربول ومانشيستر سيتي

وأحرز صلاح هدفا رائعا بعدما تلقى كرة عرضية من زميله روبرتسون، ليضعه برأسيته في شباك كلاوديو برافو بالدقيقة الثالثة عشر من عمر الشوط الأول.

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وكان البرازيلي فابينيو افتتح التسجيل للريدز بالهدف الأول في الدقيقة السابعة، ضمن قمة الدوري الإنجليزي.

هدف صلاح يحمل رقمه السادس له هذا الموسم بالدوري، ومازال في المباراة بقية حيث يتقدم ليفربول بهدفين دون رد حتى الآن بعد مرور 30 دقيقة.



