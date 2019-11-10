رياضة | هدف رائع.. تريزيجية يسجل هدفه الثاني في الدوري الإنجليزي ضد وولفرهامبتون (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هدف رائع.. تريزيجية يسجل هدفه الثاني في الدوري الإنجليزي ضد وولفرهامبتون (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تريزيجية لاعب استون فيلا هدف رائع في شباك فريق وولفرهامبتون في المباراة التي تجمع بينهم في الجولة الثانية عشر في اطار منافسات الدوري الإنجليزي.

سجل النجم المصري محمود حسن

وانتهت المباراة بين أستون فيلا وولفرهامبتون في لقاء الجولة الثانية عشر بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف وحيد أحرزه تريزيجية

وبهده النتيجة يحتل فريق وولفرهاميتون المركز الثامن برصيد 16 نقطة ووقف رصيد استون فيلا عند النقطة 11 في المركو السابع عشر بترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز .