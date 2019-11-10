رياضة | مفاجأة - تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام ليفربول.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي (قناة مفتوحة مجانًا)

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أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ليفربول في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : برافو.

خط الدفاع : والكر - فيرناندينيو - ستونز - انجلينو.

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خط الوسط : جندوجان - كيفين دي بروين - برناردو سيلفا - رحيم سترلينج - رودري.

خط الهجوم : سيرجو اجويرو.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة، بينما يحل فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 25 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن فريقي تشيلسي وليستر سيتي اصحاب المركزين الثالث والرابع.

وحقق الريدز انتصاره الأخيرة على فريق استون فيلا على ملعب الفيلا بارك بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، بينما نجح فريق مانشستر سيتي في الفوز على فريق ساوثهامبتون بنفس النتيجة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من البريميرليج.

ويرغب السيتي في تحقيق الفوز على ليفربول خلال مباراة اليوم من أجل تقليل الفارق بين الناديين بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز إلى ثلاث نقاط فقط، وفي حال فوز ليفربول سيكون مانشستر سيتي في وضع حرج بالمركز الرابع خاصة بعد فوز تشيلسي وليستر سيتي بالأمس في مباراتهم قبل التوقف الدولي القادم للمنتخبات.