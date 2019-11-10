رياضة | مفاجأة - تشكيل ليفربول الرسمي ضد مانشستر سيتي.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT مجانا

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أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق مانشستر سيتي الذي يقوده المدرب الإسباني بيب جوارديولا في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : اليسون.

خط الدفاع : الكسندر ارنولد - فان دايك - لوفرين - روبرتسون.

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خط الوسط : فابينهو - فينالدوم - هيندرسون.

خط الهجوم : محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينيو.

ويدخل فريق مانشستر سيتي مباراة ليفربول ويطمح لتحقيق الفوز من أجل تقليل الفارق بينه وبين الريدز إلى ثلاث نقاط من أجل العودة لمنافسته على لقب البريميرليج هذا الموسم، وعدم الهزيمة لأن الخسارة ستضع السيتي في موقف حرج بالمركز الرابع والابتعاد عن المتصدر بفارق 9 نقاط، خاصة في ظل الأداء المميز الذي يقدمه ليستر سيتي وتشيلسي هذا الموسم في البطولة.

بينما يعلم جيدا المدرب الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول أهمية المباراة في تاريخ الريدز من أجل خطوة جديدة لتحقيق لقب البريمرليج والذي غاب عنه ليفربول لمدة ما يقارب الـ30 عام، وهذا ما يعد طموح كل جماهير الفريق خاصة بعد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي على حساب توتنهام هوتسبير في المباراة النهائية وخسارة لقب البريميرليج في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.