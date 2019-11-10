رياضة | البنك الأهلي يخطف صدارة مجموعة الصعيد بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنك الأهلي يخطف صدارة مجموعة الصعيد بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، في إقتناص صدارة مجموعة الصعيد، عقب ختام منافسات الجولة الرابعة من دوري القسم الثاني، والتي شهدت اليوم فوز البنك على ملعبه أمام تليفونات بني سويف، بنتيجة 3-1.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي : أحمد صبحي، محمود جمعة، أمير مدحت، طارق مصيلحي، السيد منير، عمرو سمير، حسام الصانع محمد حامد، محمد لعبة، على صابر، عمرو عزت.

بينما تشكيل تليفونات بني سويف مكون من : مؤمن محمد، أحمد أبو رضا، بلال أحمد، صلاح فتحي، نانا كوام، أحمد النحاس، أحمد فتحي، محمد عبدالرازق، وائل مصطفى، محمود ميدو، مصطفى كشري.

بدأ اللقاء قويًا من جانب كلا الفريقين حيث احتسب حكم اللقاء في الدقيقة الأولى من زمن الشوط الأول ركلة جزاء لصالح تليفونات بني سويف نفذها اللاعب محمود عبدة، عقب عرقلة مدافع البنك للاعب مصطفى كشري.

وجاء الرد سريعا من البنك الأهلي الصاعد حديثا إلى القسم الثاني ليتعادل البنك مع تليفونات بني سويف في الدقيقه السادسة، من كرة قادمة من دفاع تليفونات بني سويف سددها اللاعب محمد لعبة.

وفي ظل الهجمات من جانب كلا الفريقين جاء الهدف الثالث للبنك الأهلي، عرضية من محمد حامد أودعها اللاعب عمرو عزت بالرأس في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وبدأ الشوط الثاني بكل قوة للفريقين حيث يسعى كلا الفريقين لإقتناص الثلاث نقاط.

وفي الدقيقة ١٢ من الشوط الثاني ، بطريقة رائعة من محمد لعبة مرر كرة عرضية لعمرو عزت الذي وضع الكرة برأسة بإتجاه المرمى وسددها.

وأجرى أحمد شعبان التغيير الأول لتليفونات بني سويف في الدقيقة ١٤ من الشوط الثاني بإشراك مروان رمضان بدلًا من أحمد بلال.

ثم جاء التغيير في الثاني لتليفونات بني سويف بخروج أحمد أبو رضا وإشراك أحمد سقراط.

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ليرد عليه عيد مرازيق بالدفع بإسلام السولاري بدلًا من محمد حامد.

وفي الدقيقة ٨٠ يأتي التبديل الثاني للبنك الأهلي بإشراك محمد مصطفى " ميدو" بدلا من على صابر.

وفي الدقيقة ٨٦ يأتي أحمد شعبان بالتغيير الثالث والأخير بإشراك أحمد إبراهيم تريكة وخروج مصطفى كشري.

ليرد عيد مرازيق بالتغيير الأخير للبنك بإشراك حمادة جلال وخروج محمد لعبة.

وينتهي اللقاء بفوز البنك الأهلي على تليفونات بني سويف بثلاث أهداف مقابل هدف.

وبهذا الفوز رفع البنك الأهلي رصيده إلى ١٠ نقاط، بالمركز الأول فيما تجمد رصيد تليفونات بني سويف عند ٧ نقاط.

أدار المباراة الحكم ميدو سلامه، عاونه أحمد العزاوي، وإبراهيم مصطفى، وحكم رابع محمد صبري، راقب الحكام حسين مهاود، ومراقب المسابقات مجدي ناشد.

ترتيب المجموعة الأولى

1- البنك الأهلي 10 نقاط

2- بنى سويف 9 نقاط

3- شبان قنا 9 نقاط

4- تليفونات بني سويف 7 نقاط

5- بترول أسيوط 6 نقاط

6- الألومنيوم 6 نقاط

7- الفيوم 4 نقاط

8- المنيا 4 نقاط

9- الإعلاميين 3 نقاط

10- طهطا 3 نقاط

11- ديروط نقطتين

12- سوهاج نقطتين