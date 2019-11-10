رياضة | فوز المنيا وشبان قنا وخسارة بني سويف وتعادل الفيوم بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز المنيا وشبان قنا وخسارة بني سويف وتعادل الفيوم بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت مباريات اليوم الأحد، والتي أقيمت بالجولة الرابعة للموسم الجديد من دوري القسم الثاني، عن فوز المنيا وشيان قنا والألومنيوم، والبنك الأهلي، وتعادل طهطا على ملعبه مع الفيوم، كما تعادل سوهاج مع الإعلاميين بهدف لكل فريق.

المنيا يفوز على بترول أسيوط

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا على ضيفه فريق بترول أسيوط، بهدف دون رد، اليوم الأحد، بالجولة الرابعة للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.

خاض تشكيل المنيا المباراة بتشكيل تكون من : عبدالكافي رجب - برسوم محروس - محمد آدم - كاستيلا- سايكو - محمد عبدالمحسن - داوودا- أحمد عصام - علي دياب - زيزو- عمرو عثمان.

سجل هدف اللقاء اللاعب برسوم محروس في الدقيقة 45 للشوط الأول، ليرتفع رصيد المنيا إلى 4 نقاط، ويبقى البترول برصيد 6 نقاط.

تعادل سوهاج والإعلاميين

حسم التعادل الإيحابي، مباراة سوهاج والإعلاميين، حيث تقدم الإعلاميين بهدف في الشوط الأول عن طريق اللاعب محمد أسامة في الدقيقة 28، وخطف سوهاج هدف التعادل في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، عن طريق اللاعب فرج محمد من ركلة جزاء.

وخاض الإعلاميين اللقاء بتشكيل ضم: أحمد الشربيني وفتحي عامر فلفل وخالد سعيد وسعد السعيد وشريف عمر ومحمد بركات ومحمد أشرف ومحمد أسامة وبدر ابراهيم ومحمود عبد الحكيم وأبو بكر محمد.

التعادل رفع رصيد الإعلاميين إلى 3 نقاط، بينما وصل الفريق السوهاجي للنقطة الثانية.

تعادل طهطا مع الفيوم

Advertisements

حقق فريق طهطا التعادل الثالث على التوالى، بعدما تعادل بدون أهداف على ملعبه مع الفيوم، ليرتفع رصيد طهطا إلى 3 نقاط، والفيوم إلى 4 نقاط.

شبان قنا يخطف ديروط

خطف فريق شبان قنا فوزا قاتلا من فريق ديروط، بهدف في الدقيقة 91 للاعب أحمد محجوب، ليقود فريقة للنقطة الـ 9 ، ويبقى رصيد ديروط نقطتين.

خسارة المتصدر

سقط فريق بني سويف في فخ الهزيمة خارج ملعبه، أمام فريق الألومنيوم، بهدف أغاثون ميلاد في بداية الشوط الثاني، ليتوقف رصيد الخاسر عند 9 نقاط، ويهبط للمركز الثاني، بينما ارتفع رصيد الفائز إلى 6 نقاط، بالترتيب السادس.

البنك يهزم التليفونات

حقق البنك الأهلي فوزا غاليا منحه الصدارة، عقب تخطية عقبة تليفونات بني سويف، بنتيجة 3-1، حيث تقدم محمودعبده بهدف للتليفونات من ركلة جزاء في بداية الشوط الأول، الذي شهد إحراز هدفين للبنك عن طريق محمد عبد الرحمن لعبه وعمرو عزت، وفي الشوط الثاني أضاف عمر عزت الهدف الثالث.

الفوز رفع رصيد البنك إلى 10 نقاط، بالمركز الأول، وتوقف رصيد التليفونات عند 7 نقاط، بالمركز الرابع.

ترتيب المجموعة الأولى

1- البنك الأهلي 10 نقاط

2- بنى سويف 9 نقاط

3- شبان قنا 9 نقاط

4- تليفونات بني سويف 7 نقاط

5- بترول أسيوط 6 نقاط

6- الألومنيوم 6 نقاط

7- الفيوم 4 نقاط

8- المنيا 4 نقاط

9- الإعلاميين 3 نقاط

10- طهطا 3 نقاط

11- ديروط نقطتين

12- سوهاج نقطتين

