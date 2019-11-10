رياضة | ليفربول يحدد أولى أهدافه الشتوية

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حدد نادي ليفربول أولى أهدافه لتدعيم كتيبة الفريق، خلال نافذة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ليفربول يحدد أولى أهدافه الشتوية

وأوضحت صحيفة فاناتيك التركية، أن إدارة الريدز تستهدف ضم أوجوركان شاكير حارس مرمى فريق طرابزون سبور التركي.

وأشارت، أن ليفربول قد أرسل كشافيه لمتابعة الحارس البالغ من العمر 23 عامًا، من أجل البدء في مفاوضات ضمع خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

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وتابعت، أن شاكير يقترب من الرحيل عن فريقه نظرًا لوجود سياسة الدور المتبعة في طرابزون، وهي التي تعيق استمرار حصوله على فرصة الظهور أساسيًا، تزامنًا مع استهدافه بقوة من جانب مانشستر يونايتد الإنجليزي وإشبيلية الإسباني،

وكانت أشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز كان قد أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات اللاعب خلال فترة تعرض الدولي البرازيلي أليسون بيكرر للإصابة، خلال شهر سبتمبر الماضي.

وعلى صعيد أخر، يستعد فريق ليفربول لمواجهة من العيار الثقيل، وذلك عندما يستضيف نظيره مانشستر سيتي، في المباراة المقرر لها مساء اليوم الأحد، على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي ’’البريميرليج’’.

وتنطلق المباراة في تمام السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت السعودية، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.