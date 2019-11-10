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الأحد 10 نوفمبر 2019 مباراة ليفربول ومانشستر سيتى يستعرض الخليج 365 مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتى اليوم بث مباشر، المقرر لها فى السادسة من مساء اليوم الأحد على ملعب "انفيلد" ضمن مواجهات الجولة الـ23 من الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

ويدخل الريدز مواجهة اليوم وهو يسانده التاريخ فى المباريات التى تجمعه مع السيتى على ملعب "انفيلد"، حيث لم يتعرض ليفربول للهزيمة على ملعبه أمام منافس اليوم فى أخر 14 مباراة جمعت بينهما، بالإضافة إلى أن ليفربول حقق الفوز فى اللقاءات الأربع الأخيرة التى جمعتهما سويا. وأعلن الإسباني "بيب جوارديولا" تشكيل فريقه الرسمي للقمة، والذي جاء كما يلي: حراسة المرمى: كلاوديو برافو خط الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – فيرناندينيو – آنجيلينيو خط الوسط: إلكاي جوندوجان – رودري – كيفين دي بروين Advertisements خط الهجوم: بيرناردو سيلفا – سيرجيو أجويرو – رحيم ستريلنج. وأعلن المدرب الألماني يوجن كلوب عن تشكيلة فريقه الرسمية للمباراة والتي جاءت كالتالي. حراسة المرمى: أليسون بيكير خط الدفاع: ألكسندر أرنولد – ديان لوفرن – فيرجيل فان دايك – أندي روبيرستون خط الوسط: فابينيو – جيروجوريو فينالدوم – جوردان هيندرسون خط الهجوم: ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح. ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 25 نقطة بفارق ست نقاط خلف ليفربول المتصدر ونقطة وحيدة خلف ليستر سيتي وتشيلسي صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

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