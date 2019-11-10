بروسيا يتابع عروضه الممتازة ويعزز صدارته في الدوري الالماني

الأحد 10 نوفمبر 2019

بروسيا

انتهت مباراة بروسيا مونشتجلاباخ وضيفه فيردر بريمن بثلاثة اهداف مقابل هدف لصالح مونشتجلاباخ، الذي يتابع عروضه الممتازة في الدوري الالماني هذا الموسم ويعزز من صدارته .

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وافتتح مونشتجلاباخ التسجيل عن طريقه لاعبه رامي بن سبعيني في الدقيقة ٢٠ من زمن الشوط الاول ، وتابع مونشتجلاباخ هجومه حيث سجل الهدف الثاني عن طريق لاعبه هيرمان في الدقيقة ٢٢ لينتهي الشوط الاولي بثنائية نظيفة .

واستأنف حكم اللقاء الشوط الثاني وسط محاولات من الفريق الضيف فيردر بريمن والذي حصل علي ضربة جزاء ليهدرها نجم الفريق دافي كلاسن في الدقيقة ٥٣ ، ليواصل مونشتجلاباخ هجومه وتسجيل الهدف الثالث عن طريق اللاعب هيرمان ليسجل ثنائية له وثلاثية فريقه

وقبل انتهاء المباراة سجل هدف فيردر بريمن الوحيد في الدقيقة ٩٣ من الوقت الاضافي نجم الفريق بيتنكورت لتنهي المبارة ٣/١ لصالح بروسيا مونشتجلاباخ علي نظيره فيردر بريمن ويعزز من صدارته في الدوري الالماني .

ويحتل بروسيا مونشتجلاباخ صدارة جدول الترتيب العام