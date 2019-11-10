أرقام كارثية لـ ميلان ومدربه الجديد أمام السيدة العجوز

الأحد 10 نوفمبر 2019

ميلان ويوفنتوس

،يحل ميلان الإيطالي اليوم في تمام العاشرة الأربع مساءا ضيفآ علي اليوفنتوس الايطالي حامل اللقب علي أرضية ملعب اليانز ستاديوم بمدينة تورينو الايطالية، الميلان صاحب المركز الرابع عشر برصيد 13نقطة لايملك سجل جيد في السنوات الأخيرة أمام اليوفنتوس وبنفس القياس للسيد سيتفانو بيولي مدرب ميلان الحالي الذي لم ينتصر مطلقاً طوال مسيرته التدريبية بمختلف الفرق التي تولي تدريبها أمام السيدة العجوز.



الميلان خاسر في اليانز ستاديوم

الميلان قبل مواجهة الليلة ، واجه اليوفنتوس علي أرضية ملعبه الجديد اليانز ستاديوم في 11مباراة في مختلف المسابقات الإيطالية " 7مرات في السيري A_ مرتان في كأس السوبر الايطالي _ مرتان في الكوبا دا إيطاليا "،

في المواجهات 11 السابقة للميلان لم يفز ابدأ بملعب الاليانز ستاديوم " هزم في 10لقاءات وتعادل في مباراة واحدة".

رقم كارثي للميلان في تاريخ مواجهاته مع اليوفنتوس

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الميلان لم يحقق سوي ثلاث انتصارات فقط في اخر 26مباراة خاضها أمام اليوفنتوس بمختلف المسابقات الإيطالية.

ستيفانو بيولي مدرب ميلان حقق نقطة وحيدة أمام اليوفنتوس طوال مسيرته التدريبية.

مدرب ميلان الجديد ستيفانو بيولي واجه اليوفنتوس في17 مباراة ما بين الدورى الايطالي وكأس ايطاليا وكأس السوبر الايطالي ، لم يفز مطلقا علي اليوفنتوس ، لكنه حقق تعادل وحيد أمام السيدة العجوز أثناء قيادته بولونيا وذلك في يوم7مارس 2012.

لم ينتصر بيولي علي اليوفنتوس لكنه انتصر على ساري سابقا.

تقابل مدربي قمة الليلة السيدان ستيفانو بيولي وماوريسيو ساري وجها لوجه في 9 مباريات وهما علي رأس القيادة الفنية للأندية الإيطالية ، حقق ساري الفوز في خمس مباريات، انتصر بيولي في ثلاث مباريات ،وتعادل المدربان في واحدة.

قبل ساعات قليلة من انطلاقة موقعة اليوفنتوس والميلان باليانز ستاديوم، ضمن إطار الجولة الثانية عشر من منافسات الدورى الايطالي " السيري A" ،نقدم اليكم ترتيب الفريقان في جدول الترتيب .

يحتل اليوفنتوس حامل اللقب المركز الثاني مؤقتا بجدول الترتيب برصيد 29نقطة، بينما يحتل ميلان الضيف المركز الرابع عشر برصيد 13نقطة.