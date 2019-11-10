شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن يورجن كلوب المدير الفنى لنادي ليفربول تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر سيتي في مواجهة القمة على الدوري الإنجليزي الليلة. ودفع كلوب بتشكيله المعتاد في الفترة الأخيرة.

والذي يتكون من «أليسون، ترينت، فان دايك، لوفرين، روبرتسون،فابينيو،هندرسون،محمد صلاح، ماني،فيرمينو».

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