شكرا لقرائتكم خبر عن أجويرو يقود تشكيل المان سيتي أمام ليفربول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلن بيب جوارديوا، المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى،عن تشكيلة الفريق للمباراة التي ستجمعه بنظيره ليفربول في الجولة الـ12 من الدورى الإنجليزي الممتاز، والتي ستنطلق في السادسة والنصف اليوم الأحد بتوقيت القاهرة..
وضم تشكيل السيتى كل من: برافو، في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع، تاسيند، فيرناندنهو، ستونز، وولكر، وفي الوسط؛جوندوجان، هيرنانديز، دى بروين، وفي الهجوم، بيرناردو سيلفا، أجويرو، ستيرلنج.
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