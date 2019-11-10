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أجويرو يقود تشكيل المان سيتي أمام ليفربول

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المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أعلن بيب جوارديوا، المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى،عن تشكيلة الفريق للمباراة التي ستجمعه بنظيره ليفربول في الجولة الـ12 من الدورى الإنجليزي الممتاز، والتي ستنطلق في السادسة والنصف اليوم الأحد بتوقيت القاهرة..

وضم تشكيل السيتى كل من: برافو، في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع، تاسيند، فيرناندنهو، ستونز، وولكر، وفي الوسط؛جوندوجان، هيرنانديز، دى بروين، وفي الهجوم، بيرناردو سيلفا، أجويرو، ستيرلنج.

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