شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مانشستر يونايتد يعود للانتصارات بثلاثية على البرايتون في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019 حقق فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزا مستحقا على نظيره برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من البريميرليج، حيث المباراة التي أقيمت عصر اليوم على ملعب أولد ترافورد.

جاءت ثلاثية مان يونايتد الإنجليزي عبر كلا من، أندرياس بيريرا وبروبر بنيران صديقة بينما أضاف ماركوس راشفورد خلال الدقيقة ١٧ و١٩ و٦٦، فيما اكتفى برايتون بهدف لنجمه لويس دينك الدقيقة ٦٤. بهذا الفوز يرفع مانشستر يونايتد رصيده للنقطة السادسة عشر بالمرتبة السابعة ليتجمد رصيد برايتون عند ١٥ نقطة المركز الحادي عشر.

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