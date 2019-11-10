ميتشو يجتمع بلاعبى الزمالك على هامش مران اليوم...

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جدة - عمرو شويل عقد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك جلسة فنية مع يوسف أوباما لاعب وسط الفريق، علي هامش تدريبات الفريق استعدادا لمباراة انبي المقرر لها 25 نوفمبر الجاري بالاسبوع السادس للدوري. شدد ميتشو علي أوباما خلال الجلسة بأنه أحد العناصر المهمة في الفريق وعليه تنفيذ بعض المهام الفنية المكلف بها داخل الملعب في المباريات الرسمية. ويستعد الزمالك لاستئناف بطولة الدوري عقب التوقف الحالي بسبب ارتباط المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر، والمنتخب الأولمبي المشارك في بطولة الأمم الافريقية تحت 23 عام المقامة في مصر ، كما يستعد الفريق الأبيض لمباراة مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا.

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