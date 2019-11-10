شكرا لقرائتكم نجوم الأهلى يهنئون أحمد فتحى بعيد ميلاده... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
الجوكر كما تلقبه الجماهيربدأ مشواره الكروى من خلال فريق الناشئين فى نادى بنها الرياضى، إلا أن بدايته الحقيقة كانت عام 2000 بعد أن انضم للنادى الإسماعيلى الذى استمر فى اللعب معه نحو 7 سنوات، قبل أن يحترف فى شيفيلد يونايتد، ليعود إلى مصر عبر بوابات النادى الأهلى.
وانضم فتحى للمنتخب الوطنى الأول وكان عمره لا يتعدى 19 عامًا، وشارك مع المنتخب المصرى للشباب فى كأس العالم للشباب عام 2003 فى الإمارات، وساهم فى صعود المنتخب الوطنى إلى دور الـ16.
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