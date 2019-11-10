شكرا لقرائتكم شيكابالا ينصح ناشئين الزمالك خلال التدريبات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقام شيكابالا بالحديث معهم حول أهمية استغلال الفرصة والاستفادة من التواجد مع الفريق الأول واكتساب الخبرات من زملائه.
وحرص شيكابالا على التدرب معهم من أجل منحهم الثقة بشكل أكبر وعدم الرهبة بالتدريب مع الفريق الأول.
وجاء ذلك بناء على طلب من ميتشو الذي طلب من شيكابالا ممارسة هذا الدور كقائد الفريق وأحد اللاعبين الكبار في حساباته.
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