بيراميدز يتعادل مع الإنتاج الحربي وديا...

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جدة - عمرو شويل تعادل فريق بيراميدز بقيادة الفرنسى سبستيان ديسابر، مع الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار بنتيجة 2/2 فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوى، فى إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدورى.
شهدت المباراة قوة وإثارة كبيرة بين الفريقين، واتسمت بالجدية والندية بينهما، وحقق كل جهاز فنى المطلوب من تلك المباراة الودية بمشاركة العديد من اللاعبين والتأكد من جاهزيتهم.
وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضًا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.
وتلقى الإنتاج الحربى هزيمة أمام بيراميدز بنتيجة 3-2 بالجولة الخامسة للدورى، فيما يستعد لمواجهة طلائع الجيش فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها 28 نوفمبر الجارى، كما يستعد بيراميدز لمواجهة أسوان.
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