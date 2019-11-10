شكرا لقرائتكم وكيله: أضمن الجنسية المصرية لـ"معروف يوسف" حال تولى جلال قيادة الفراعنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أسامة فرحات وكيل النيجييرى معروف يوسف لاعب وسط الزمالك المُعار إلى المقاولون العرب، إن اللاعب يسعى للحصول على الجنسية المصرية حتى يسهل على النادى الأبيض مسألة تواجده ضمن صفوفه.

وقال وكيل معروف يوسف فى تصريحات خاصة عن موقف اللاعب خلال الوقت الحالى، قائلاً:"معروف يوسف لاعب على ذمة الزمالك وفى عقده إعارته للمقاولون بندا يتيح لناديه قطع الإعارة فى يناير لو احتاج نادى الزمالك عودته للفريق فى فترة الانتقالات الشتوية واللاعب حصل على وعد من مسؤولى الزمالك عندما قام بتجديد عقده مع الفريق بالتحرك فى إجراءات حصوله على الجنسية المصرية حتى يصبح لاعبا محليا ويعود للفريق".

تابع وكيل معروف يوسف :"لو إيهاب جلال هو المدير الفنى لمنتخب مصر كنت سأكون ضامن الجنسية المصرية لمعروف يوسف فهو صاحب الفكرة وقال لمسؤولى الزمالك عندما كان مديرا فنيا للفريق إن يتحركوا لحصول اللاعب على الجنسية".

ويتبقى فى عقد معروف يوسف مع الزمالك موسما بخلاف الموسم الجارى ويسعى اللاعب خلال الفترة الحالية فى الحصول على الجنسية المصرية للعودة إلى الفريق الأبيض كلاعب محلى خاصة لعدم وجود مقعدا فى قائمة الأجانب بالنادى الأبيض.