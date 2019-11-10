شكرا لقرائتكم الزمالك يُعدل موعد مواجهة أسوان ويستضيف اللقاء على ملعب القلعة البيضاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويرتبط الزمالك بمواجهة وادى دجلة، غداً الإثنين، فى المباراة الودية التى يخوضها الأبيض أيضا ضمن استعداداته خلال فترة توقف الدورى حيث يستعد أبناء ميت عقبة لمواجهة إنبى، يوم 25 من شهر فبراير الجارى، فى الجولة السادسة بالدورى الممتاز.
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