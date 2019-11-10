شكرا لقرائتكم أوناجم يعود لمران الزمالك بعد انتهاء فترة الراحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد المغربي محمد أوناجم جناح الزمالك للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق بعدما حصل على راحة أمس واكتفائه بتدريبات الجيم، وظهر اللاعب المغربى في انطلاق التدريبات الجماعية اليوم بشكل طبيعي

وعقد عصام مرعي المدرب المساعد بالزمالك جلسة سريعة مع أوناجم على هامش التدريبات من أجل الاطمئنان عليه ورفع الصربي ميتشو المدير الفنى للزمالك، الحمل التدريبي للاعبين وقرر خوض الفريق لتدريباته على فترتين اليوم استعداداً لمواجهة وادى دجلة الودية، المقرر لها غداً الإثنين، على ستاد بتروسبورت حيث أدى فريق الزمالك تدريبه الصباحي اليوم في النادي وركز خلاله الجهاز الفنى للفريق على التدريبات البدنية وبعض التدريبات بالكرة ويؤدى الفريق مرانه المسائى حالياً.

وقرر ميتشو خوض الفريق لتدريب صباحي غدا الاثنين قبل مواجهة وادي دجلة وديا على ملعب بتروسيورت، وذلك فى إطار اهتمام المدرب الصربى برفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين فيما حصل خالد بو طيب مهاجم الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية اليوم بعد عودته منذ يومين من ألمانيا عقب إجراء بعض الفحوصات الطبية وحرص اللاعب على التواجد في ملعب النادى لمتابعة تدريبات الفريق رغم حصوله على راحة.

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وركز مدرب أحمال الزمالك على خضوع اللاعبين لتدريبات تقوية عضلات القدم ثم تدريبات لزيادة المرونة، تحت اشراف المدير الفني للفريق ميتشو كما عقد ميتشو جلسة خاصة مع دراجون للاتفاق على تدريبات معينة لتنفيذها مع حراس المرمى لزيادة كفاءتهم حول سرعة رد الفعل .

ومن ناحية أخرى اشتكى إسلام جابر صانع العاب الفريق من آلام بسيطة في يده اليسرى وقام الجهاز الطبي بوضع "رباط ضاغط" لتخفيف الآلام بسبب جزع تعرض له اللاعب.