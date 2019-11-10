شكرا لقرائتكم تدريبات شاقة لحراس الزمالك .. وجابر يشكو من آلام اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى لاعبوالفريق الأول للزمالك لكرة القدم بالنادي تدريبات بدنية مختلفة في مران اليوم.

وركز مدرب الأحمال على خضوع اللاعبين لتدريبات تقوية عضلات القدم ثم تدريبات لزيادة المرونة، تحت اشراف المدير الفني للفريق ميتشو.

كما عقد ميتشو جلسة خاصة مع دراجون للاتفاق على تدريبات معينة لتنفيذها مع حراس المرمى لزيادة كفاءتهم حول سرعة رد الفعل .

ومن ناحية أخرى اشتكى إسلام جابر صانع العاب الفريق من آلام بسيطة في يده اليسرى وقام الجهاز الطبي بوضع “رباط ضاغط” لتخفيف الآلام بسبب جزع تعرض له اللاعب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدريبات شاقة لحراس الزمالك .. وجابر يشكو من آلام اليد... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.