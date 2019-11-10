شكرا لقرائتكم مونشنغلادباخ يعزز صدارته للدوري الألماني بنقاط بريمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عزز بوروسيا مونشنغلادباخ موقعه في صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً ثميناً ومستحقاً 3- 1 على ضيفه فيردر بريمن يوم الأحد في المرحلة الحادية عشرة للمسابقة.

وافتتح النجم الجزائري رامي بن سبعيني التسجيل لمونشنغلادباخ في الدقيقة 20، قبل أن يضيف زميله باتريك هيرمان الهدف الثاني في الدقيقة 22.

وأهدر بريمن فرصة تقليص الفارق والعودة للمباراة من جديد، بعدما أضاع لاعبه دافي كلاسين ركلة جزاء في الدقيقة 53، ليأتي العقاب سريعاً من جانب مونشنغلادباخ الذي سجل لاعبه هيرمان الهدف الثالث للفريق وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 59.

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واضطر مونشنغلادباخ للعب بعشرة لاعبين عقب طرد بن سبعيني إثر حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 87، ليستغل بريمن النقص العددي في صفوف منافسه ويحرز لاعبه ليوناردو بيتنكورت هدف الضيوف الوحيد في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وارتفع رصيد مونشنغلادباخ، الذي حقق فوزه الثالث على التوالي والسابع في مبارياته الثماني الأخيرة، إلى 25 نقطة متربعاً على قمة المسابقة، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه فريقي لايبزيغ وبايرن ميونخ.

في المقابل، تجمد رصيد بريمن، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار للمباراة السابعة على التوالي في البطولة، عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.