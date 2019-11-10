شكرا لقرائتكم كالياري يتلاعب بفيورنتينا ويهز شباكه خمس مرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لقن فريق كالياري ضيفه فيورنتينا درسا في فنون كرة القدم وتغلب عليه 5 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل أهداف كالياري ماركو روج وفابيو بيساكاني وجيوفاني سيميوني وجواو بيدرو ورادجا ناينغولان في الدقائق 16 و26 و34 و54 و65 على الترتيب، فيما سجل هدفي فيورنتينا دوشان فلاهوفيتش في الدقيقتين 75 و87.

ورفع كالياري رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد فيورنتينا عند 16 نقطة في المركز الثامن.