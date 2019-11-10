BeIn2 يلا شوت الجديد livehd7 مشاهدة مباراة  ليفربول ومانشستر سيتي بث يوتيوب مباشر يلا شوت صلاح...

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ليفربول Vs مانشستر سيتي.

البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 12).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

الملعب : آنفيلد .

المعلق : عصام الشوالي .موعد المباراة :

في تمام الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 6:30 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 6:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 6:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 6:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم:

يمكنكم متابعة البث التليفزيوني لمباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول اليوم الأحد 9 / 11 / 2019، عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية المشفرة الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي ومعظم الدوريات العالمية والبطولات الكروية والأحداث الرياضية الكبرى، وستكون مباراة ليفربول ضد السيتي متاحة عبر قناة bein sports hd 2 كما ستنقل المباراة عبر قناة bein sports hd11 باللغة الإنجليزية