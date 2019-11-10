شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة فى حب أحمد فتحى من نجوم الأهلى على انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد كبير من نجوم الأهلى سواء الحاليين أو السابقين على تهنئة أحمد فتحى لاعب المارد الأحمر بعيد ميلاده الـ 35، حيث ولد لاعب القلعة الحمراء فى مدينة بنها فى العاشر من نوفمبر عام 1984.

وقام بعض لاعبو الأهلى الحاليين فى مقدمتهم التونسى على معلول وحسين الشحات وأحمد الشيخ ورامى ربيعة وصالح جمعة ومؤمن زكريا وحمدى فتحى وعمرو السولية، كما حرص محمد ناجى جدو لاعب القلعة الحمراء السابق ومحمد حمدى زكى وعبد الله السعيد لاعب بيراميدز الحالى وأحمد عادل عبد المنعم حارس المقاصة بنشر صورهم مع الجوكر وتهنئته بعيد ميلاده.

الجوكر كما تلقبه الجماهيربدأ مشواره الكروى من خلال فريق الناشئين فى نادى بنها الرياضى، إلا أن بدايته الحقيقة كانت عام 2000 بعد أن انضم للنادى الإسماعيلى الذى استمر فى اللعب معه نحو 7 سنوات، قبل أن يحترف فى شيفيلد يونايتد، ليعود إلى مصر عبر بوابات النادى الأهلى.

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وانضم فتحى للمنتخب الوطنى الأول وكان عمره لا يتعدى 19 عامًا، وشارك مع المنتخب المصرى للشباب فى كأس العالم للشباب عام 2003 فى الإمارات، وساهم فى صعود المنتخب الوطنى إلى دور الـ16.