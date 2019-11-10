شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. ماهلامبى وكاموهيلو ماهالاتى.. أسماء محتاجة "كتالوج" فى كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - معاناة كبيرة يجدها معلقي كرة القدم بسبب الأسماء الصعبة للاعبين الأفارقة أو الأجانب بصفة عامة، وبات الأمر يشكل صعوبة بالغة فى ذكر أسماء اللاعبين بسبب طول الأسماء وصعوبة نطقها.

اختلاف الثقافات واللغات أبرز لنا بعض الأسماء التي انتشرت مؤخراً، مثل اللغة اليونانية والبولندية والروسية والألمانية، فهى لغات قليلاً ما تجد من يتحدث بها خارج بلدها الأم، ولكن تلك اللغات أخرجت لنا بعض أسماء اللاعبين التي تحتاج إلى وقت طويل لكى تتقن نطق اسم هؤلاء اللاعبين.

بعض المعلقين المصريين تحايلوا على هذا الأمر لاستخدام أسماء الشهرة للاعبين أو الاسم الأول دون استكمال باقي الاسم، بل إن بعضهم اتجه لتحويل الحروف ونطق اسما جديدا أسهل فى التناول ليصبح مشهوراً لدى الجماهير أكثر من الاسم الحقيقى للاعبين مثل باكامانى لاعب الأهلي السابق والذى كان اسمه المتداول "باكا".

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